Tek tercihleri yine Türkiye! Gurbetçiler Kapıkule'den girmeye başladı

1 AYDA 21 BİN 477 ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi ölçülüyor. Haziran ayında 21 bin 477 yolcu aracının giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ayrıca 59 bin 294 bin yabancı uyruklu ve 43 bin 292 Türk uyruklu yolcu olmak üzere toplam 102 bin 586 yolcu giriş yaptı.