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Tek tercihleri yine ! Gurbetçiler Kapıkule'den girmeye başladı

’nin corona virüsle mücadelesine güvenen yurt dışında yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yine yurda gelmeye başladı. Haziran ayında 21 bin 477 yolcu aracının giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ayrıca 59 bin 294 bin yabancı uyruklu ve 43 bin 292 Türk uyruklu yolcu olmak üzere toplam 102 bin 586 yolcu giriş yaptı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 15:34 ABONE OL
Tek tercihleri yine Türkiye! Gurbetçiler Kapıkule'den girmeye başladı

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2020 Haziran ayında 102 bin 586 yolcunun giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda girişler korona virüs tedbirleri kapsamında hassas ve titizlikle yürütülüyor.

ÜST DÜZEY KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, yıllık izin döneminin gelmesiyle sınır kapılarında gurbetçi hareketliliği yaşanıyor.

Tek tercihleri yine Türkiye! Gurbetçiler Kapıkule'den girmeye başladı

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Kapıkule'den 'ye giriş yapan gurbetçilerin giriş işlemleri korona virüs tedbirleri kapsamında daha hassas yürütülüyor.

Tek tercihleri yine Türkiye! Gurbetçiler Kapıkule'den girmeye başladı

1 AYDA 21 BİN 477 ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi ölçülüyor. Haziran ayında 21 bin 477 yolcu aracının giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ayrıca 59 bin 294 bin yabancı uyruklu ve 43 bin 292 Türk uyruklu yolcu olmak üzere toplam 102 bin 586 yolcu giriş yaptı.

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Tek tercihleri yine Türkiye! Gurbetçiler Kapıkule'den girmeye başladı
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