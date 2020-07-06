Türkiye onlarca ülkenin imdadına yetişti: Yüzde 986'lık rekor artış!

HAZİRAN'DAKİ YÜZDE 25'LİK ARTIŞ SEKTÖRE MORAL OLDU



Türk hazır giyim endüstrisinin 6 aylık genel ihracat performansını da değerlendiren Gültepe, üç aylık dramatik düşüşün ardından Haziran'da gelen yüzde 25'lik ihracat artışının sektör için büyük moral olduğunu söyledi.



Haziran ayındaki yüzde 25'lik artışa rağmen sektörün 6 aylık ihracatının yüzde 19,8 daraldığını bildiren Gültepe, şunları söyledi: "2019'un ilk yarısında 8,7 milyar dolar olan ihracatımız salgın nedeniyle bu yıl 7 milyar dolarda kaldı. Ancak ortaya çıkan yeni gelişmeler gelecekle ilgili iyimserliğimizi arttırıyor. Öncelikle en büyük pazarımız konumundaki AB'de bir canlanma var. Avrupa merkezli hazır giyim markaları depolarımızda bekleyen siparişlerini çekiyorlar. Ayrıca yeni sezon için siparişler gelmeye başladı. Fabrikalarımızın yüzde 85'i yeniden üretime döndü. Almanya'ya ihracatımız Haziran'da geçen yıla oranla yüzde 32,3'lük artış kaydetti. Hedef pazarlarımız arasında yer alan ABD'ye ihracatımızda ise yüzde 213'lük artış yakaladık. Eğer yeni bir salgın dalgası ile karşılaşmazsak özellikle Eylül'den sonra hızla toparlanabiliriz. Ancak son çeyrekteki toparlanma yılı kurtarmaya ne yazık ki yetmeyecek. 2020'yi yüzde 15 – 20 daralmayla kapatacağımızı tahmin ediyoruz."