TÜRKŞEKER alımı çiftçinin yüzünü güldürdü

Türkiye genelinde sözleşmeli üretim ile hububat almaya başlayan Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER), Ankara'da çiftçiden şu ana kadar 30 bin ton arpa, 10 bin ton buğday aldı. Çiftçiler yaz aylarında borsada buğday fiyatlarının yıllardır düştüğünü ancak bu yıl TÜRKŞEKER'in alımlarından sonra fiyatların düşmediğini kaydetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Ekilmemiş tek karış toprak kalmayacak üretim devam edecek' talimatıyla sözleşmeli tarımı hızlandıran TÜRKŞEKER, ülke genelinde hububat ekimini yaptırdığı çiftçilerin ürünlerini almaya başladı.Yılsonuna kadar Ankara hinterlandında çiftçiden alınan toplam hububat miktarının ise 45 bin ton olması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Şeker Fabrikası Polatlı Pancar Bölge Şefi Erkal Önder, 94 yıldır çiftçilere pancar ekiminde sağladıkları desteği hububat üretiminde de sağlamaya başladıklarını belirtti. Hububatta da planlı ekim dönemine geçtiklerini vurgulayan Önder, "Buğday, arpa, mısır, yağlık ayçiçeği alıyoruz. Çiftçiye tohumunu, gübresini, avansını veriyoruz, bakımını yaptırıyoruz. Bu sistemi hububata da getirdik" diye konuştu. Çiftçilerden Cihan Gürsoy bu model ile piyasa dengelerinin çiftçinin lehine değiştiğine işaret ederek, "Sözleşmeli olarak pancar ekiyorduk. Avans ile gübremizi, her şeyimizi, ihtiyaçlarımızı karşılıyorlardı. Aynı uygulamayı buğdayda da yapmaya başladılar. Borsada bu aylarda fiyatlar yıllardır düşerdi. TÜRKŞEKER sayesinde fiyatlar düşmedi" dedi. Sözleşmeli tarım modelinden yararlanan Çiftçi Ali Ergin Ertuğrul ise "Eskiden pancar şirketiyle sözleşmelerimiz oluyordu. Bu sene Genel Müdürümüz sayesinde yine sözleşmeli olarak arpa ve buğdaya girdik. Paramızı dar günde kullandık, çok da iyi oldu" dedi.