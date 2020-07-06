Uçuş yasağı kalktı, turistler gelmeye başladı

KORONAVIRÜS salgını nedeniyle ara verilen Türkiye ve Ukrayna arasındaki uçuşlar yeniden başladı. Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu üyesi Hamdi Güvenç, yolcu potansiyeli bakımından İngiltere'nin birinci, Ukrayna'nın da üçüncü kaynak ülke olduğuna dikkat çekerek, "Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ilk uçak geldi. İngiltere'den de bu ayın 17'sinden itibaren uçuşlar başlayacak" dedi. Güvenç, şunları söyledi: "Kiev'den pandemi sonrası gelen ilk uçağımız Ukrayna'nın en büyük ikinci ve üçüncü kentleri olan Liviv ve Harkov'dan uçuşlar olacak. Healton'dan da bir uçak anlaşması yapmak üzereyiz. Kiev'den haftanın 5 gün uçuş olacak. Yılsonuna kadar uçuşlar devam edecek." İngiltere'den yılda 1 milyon turist geldiğini belirten Güvenç, "Bu ülkeden büyük bir talep yaşayacağımızı düşünüyorum. 2021'den umutluyum" dedi. ANKARA