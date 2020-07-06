Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bu ay emekli ve memur maaşları zamlı mı yatacak?

Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı, en çok araştırılan başlıklardan birisi olarak öne çıkıyor. Zira, geçtiğimiz hafta açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri ile memur emeklileri, memurlar ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından, memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Een düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2.112 TL'den 2.233 TL'ye, en düşük Bağ-kur aylığı 1.539 TL'den1.627 TL'ye, en düşük tarım Bağ-kur'lu aylığı da 1.451 TL'den 1.534 TL'ye yükseldi.

Koronavirüs pandemisi sonrası en düşük emekli aylığı 1.500 TL'ye yükseltilmişti. Bu nedenle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıklarında ayrıca bir zam yapılmayacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bu gelişmenin üzerine, zamlı emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Peki, emekli maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

İşte, merak edilenler;