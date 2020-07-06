Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bu ay emekli ve memur maaşları zamlı mı yatacak?

Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı, en çok araştırılan başlıklardan birisi olarak öne çıkıyor. Zira, geçtiğimiz hafta açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri ile memur emeklileri, memurlar ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından, memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.
Een düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2.112 TL'den 2.233 TL'ye, en düşük Bağ-kur aylığı 1.539 TL'den1.627 TL'ye, en düşük tarım Bağ-kur'lu aylığı da 1.451 TL'den 1.534 TL'ye yükseldi.
Koronavirüs pandemisi sonrası en düşük emekli aylığı 1.500 TL'ye yükseltilmişti. Bu nedenle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıklarında ayrıca bir zam yapılmayacak.
Bu gelişmenin üzerine, zamlı emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Peki, emekli maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
İşte, merak edilenler;
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?
Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor. Bu ay maaşlarını zamlı alacak emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaşlarının normal takviminde yatırılması bekleniyor.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.