Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 7 Temmuz 2020 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde yaşlı ve engelli kişilere bakan, ihtiyaç sahibi kişilere verilen 7 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller birçok vatandaşın Temmuz ayının ilk gününden itibaren merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte güncel liste!
E devlet sistemi üzerinden alınan birçok hizmetten biri olan evde bakım maaşı sorgulama işleminizi bu sistem üzerinden sorgulayabilmek mümkünken aynı zamanda sms yoluyla da bu konunun detaylarını öğrenmek mümkün. Bilindiği üzere ödemeler kurum tarafından il il yapılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.
2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.