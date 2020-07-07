Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 7 Temmuz 2020 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde yaşlı ve engelli kişilere bakan, ihtiyaç sahibi kişilere verilen 7 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller birçok vatandaşın Temmuz ayının ilk gününden itibaren merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte güncel liste!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE!

E devlet sistemi üzerinden alınan birçok hizmetten biri olan evde bakım maaşı sorgulama işleminizi bu sistem üzerinden sorgulayabilmek mümkünken aynı zamanda sms yoluyla da bu konunun detaylarını öğrenmek mümkün. Bilindiği üzere ödemeler kurum tarafından il il yapılıyor.