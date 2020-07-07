Kovid-19 100 yıllık tahvil çıkarttırdı

TAHVİL faizlerinin sıfırın altına gerilemesiyle Avrupa'da 100 yıl vadeli tahvil ihracı yeniden canlandı. Avusturya geçtiğimiz hafta 100 yıllık tahvilini çıkardı. Ülkenin 100 yıllık kağıdına 9 kat talep geldi. 2 milyar euroluk tahvil için gelen teklif miktarı 17.7 milyar euroyu buldu. Getirisi yüzde 0.85 olan bonolar küresel faizlerdeki düşüşün etkisiyle yayılacağa benziyor. Diğer gelişmiş ülkeler de Kovid-19 salgını boyunca ekonomilerine verdikleri finansal destek için ödeme yapma yollarını bulmaya çalışıyor. Şu ana kadar Avusturya dışında İrlanda ve Belçika gibi ülkeler de 100 yıllık tahvil çıkardı. Uzun vadeli borçlanma araçları geçmişte bir ülke savaşa girdiğinde kullanılmıştı. 1914 yılında İngiltere "Savaş Kredisi" çıkarmıştı. 350 milyon euroluk destek sağlamıştı.