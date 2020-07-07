Migros çoklu kanal yöntemiyle 81 ile ulaştı

MİGROS dijital ve fiziksel kanallarını birbirinin tamamlayıcısı olarak kullanarak Türkiye'nin her ilinde hizmet vermeye başladı. Perakendede çoklu kanal stratejisi başlatan Migros, her iki kanaldaki yatırımlarına hız verdi. 2019'da hizmet verdiği il sayısını 2 katına çıkararak 58 ile ulaştıran Migros Sanal Market, 2020'de dijital altyapısını büyüterek temmuz itibarıyla 81 ile ulaştı. Migros, geçtiğimiz olağanüstü süreçte müşterilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için mağazaları, dağıtım merkezlerini ve online hizmet kanallarıyla ile 24 saat tam kapasiteyle çalıştı. Migros'un online operasyonları arasında Migros Sanal Market'in yanısıra, Macrocenter, Tazedirekt ve Migros'a katılarak 30 dakikada müşteriye ulaştırma altyapısına kavuştu.