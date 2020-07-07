Sene sonu ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el arabalarda fiyatlar düşer mi?

Sosyal Hayatı Destek Kredi paketi içerisinde yer alan taşıt kredileriyle birlikte ikinci el araba piyasası hareketlendi. ÖTV indirimi konusunda farklı iddialar söz konusu fakat bu sene yıl sonunda ÖTV indirimi beklenmiyor. Uzmanlar piyasada ikinci el araçların bu denli pahalı olmasının nedenini sıfır araçların pandemi nedeniyle dolaşıma girmemesinden kaynaklı olduğunu ifade ediyor.
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi konusunda önemli açıklamalar yaptı. OYDER Başkanı, bu sene sonunda ÖTV indirimi beklemediklerini ifade eerken satışların oldukça hareketli olduğunun da altını çizdi. ÖTV indirimi ile ilgili yeni bilgiler oldukça gelişmeleri takip edebilirsiniz.
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