Şişecam’dan yüzde 100 yerli virüs teknolojisi

ŞİŞECAMTopluluğu, dünyada ilk kez cam ev eşyası alanında virüs ve bakterileri etkisisz hale getiren teknoloji geliştirdi. Ön bulgularda koronavirüs üzerinde de etkili olduğu belirlenen teknolojinin bu alandaki test ve geliştirme süreçleri ise devam ediyor. Yüzde 100 yerli teknolojiyi öncelikle cam ev eşyası ürünlerine uygulayacak olan Şişecam Topluluğu, ürünlerini Türkiye'de satışa sunduktan sonra tüm dünya pazarlarına da açacak. Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, bu teknolojiyi 45 yıllık Ar-Ge birikimi sayesinde iki ay gibi rekor bir sürede geliştirdiklerini belirterek, "Bu teknolojiyi cam ev eşyası üzerine dünyada ilk kez uygulayan cam üreticisi olduk. Gerekli resmi izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından özel formulü ve uygulama tekniği sayesinde 7/24 koruma sağlayan Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile donatılan ürünlerimizin ülkemizde kullanılmaya başlanması ile birlikte tüketicilerin özellikle otel, kafe ve restoran gibi dış mekânlardaki sağlık endişelerinin azalacağına ve bu önemli buluşun turizm sektörüne katkı sağlayacağına, ihracat gelirlerimizi de artıracağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.