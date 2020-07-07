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haberi: kesecekler dikkat! Bakanlıktan önemli rehber

haberi: Bayramı'na kısa bir süre kaldı. salgını nedeni ile mezbahalarda ve kurban pazarlarında özel hazırlık yapılıyor. da bu yıla için bir 'kurban rehberi' yayımladı. İşte kurban alımı ve satımında dikkat edilecek önemli hususlar...

AA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 11:23 Son Güncelleme: 7.7.2020 11:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Kurban kesecekler dikkat! Bakanlıktan önemli rehber

haberi: yaklaşan Bayramı öncesi kurbanlık alacaklara yol gösterecek "kurban rehberi"ni yayımladı. Edilnilen bilgiye göre, güncellenen rehber, hayvanların sevklerinde, alımı ve satımı ile kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ile "HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulaması hakkında vatandaşların bilgilendirilmesini içeriyor.

Son dakika haberi: Kurban kesecekler dikkat! Bakanlıktan önemli rehber

Sağlıklı hayvanların belirgin görünüşleri, kurbanlıkların özellikleri ve yaş tayini için bilgiler yer alan rehbere göre, edilebilmesi için koyun ve keçinin bir, sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Altı ayını tamamlayan koyun da bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebiliyor.

Son dakika haberi: Kurban kesecekler dikkat! Bakanlıktan önemli rehber

Kurbanlık seçiminde dikkat edilecek konuların altı çizilen rehberde, sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına bakılmasının önemi vurgulandı. Rehberde, şu önerilerde bulunuldu:

Son dakika haberi: Kurban kesecekler dikkat! Bakanlıktan önemli rehber

"Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalı. Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı. Yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı olmamalı. Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olmamalı. Öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı. Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı. Yara, şişlik ve ödemi olmamalı. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar olarak tercih edilmeli."

Son dakika haberi: Kurban kesecekler dikkat! Bakanlıktan önemli rehber

Rehberde kurbanlık kesimi, deri yüzme ve tuzlama, karkas parçalama, iç organların çıkarılması ve sonrasında tüketmeden önce etlerin dinlendirilmesi ve saklanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi yer alıyor.

Son dakika haberi: Kurban kesecekler dikkat! Bakanlıktan önemli rehber

Kurbanlıkların, onay belgeli ve belirlenmiş yerlerde kesilmesi gerektiği belirtilen rehberde, cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık kesimi yapılmaması istendi.

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Son dakika haberi: Kurban kesecekler dikkat! Bakanlıktan önemli rehber
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