SON DAKİKA: Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam geldi mi? 7 Temmuz 2020 Yeni güncel liste!

Tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV miktarının değişmesi ile birlikte gelen son dakika bilgisine göre; sigara fiyatlarında değişiklik yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı GİB tarafından kamuoyuna duyurulan yeni ve güncel listenin ardından sigara fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. TÜİK verilerine göre bu yıl ilk 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı yüzde 6,89 oldu. Bu veriler, sigara fiyatları ve alkol fiyatlarına da yansıdı.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Gelir İdaresi Başkanlığı GİB resmi sitesi üzerinden konu ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaşmasının ardından sigara fiyatları hakkında araştırmalar başladı. İşte en düşük ve en pahalı sigara fiyatları zammı ile son dakika haberinin detayları...