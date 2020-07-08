Altın fiyatları ne kadar? 8 Temmuz 2020 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın canlı alış satış fiyatları BURADA | SON DAKİKA

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? 8 Temmuz 2020 gram, , yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın canlı alış satış fiyatları BURADA | SON DAKİKA

Yurt ve dünyada meydana gelen gelişmelerden etkilenerek fiyat bazından dalgalanmalar yaşayan döviz kuru altın fiyatlarına da etki ediyor. Yatırım, hediyelik ve daha pek çok nedenle alım yapmak isteyen vatandaşlarımız kuyumculara gitmeden önce güncel fiyatları merak ederek ? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki güncel ne kadar? İşte 8 Temmuz 2020 Çarşamba gram, , yarım, çeyrek, Cumhuriyet altın canlı alış satış fiyatları…

Giriş Tarihi: 8.7.2020 19:52 ABONE OL
Altın fiyatları ne kadar? 8 Temmuz gram, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyat altın canlı fiyatları BURADA | SON DAKİKA

Dünyada yaşanan önemli gelişmelerle birlikte kur bazında fiyat oynamaları yaşayan döviz oranlarıyla birlikte da değişikliğe uğruyor. Sevdiklerine hediye etmek ve yatırım amaçlı alım yapmak isteyen vatandaşlarımız bütçelerini göz önünde bulundurarak güncel fiyatlara ilişkin ? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyorlar. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 8 TEMMUZ CANLI GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI…

8 Temmuz 2020 Çarşamba canlı gram, , Türk Lirası cinsinden şöyle;

Altın fiyatları ne kadar? 8 Temmuz gram, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyat altın canlı fiyatları BURADA | SON DAKİKA

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

  • Alış: 399,73
  • Satış: 399,85

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

  • Alış: 647,20
  • Satış: 656,10

Altın fiyatları ne kadar? 8 Temmuz gram, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyat altın canlı fiyatları BURADA | SON DAKİKA

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

  • Alış: 1.294,40
  • Satış: 1.310,60


TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

  • Alış: 2.558,60
  • Satış: 2.608,23
Altın fiyatları ne kadar? 8 Temmuz gram, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyat altın canlı fiyatları BURADA | SON DAKİKA

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI NE KADAR?

  • Alış: 2.654,00
  • Satış: 2.690,00

ATA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

  • Alış: 2.666,90
  • Satış: 2.681,50
Altın fiyatları ne kadar? 8 Temmuz gram, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyat altın canlı fiyatları BURADA | SON DAKİKA
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Altın fiyatları ne kadar? 8 Temmuz 2020 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın canlı alış satış fiyatları BURADA | SON DAKİKA
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