Borsada endeks çifte rekorla 119 bini geçti

Pandemi sürecindeki başarılı yönetim, ekonomide beklenenden hızlı toparlanma ve yerli yatırımcıların büyük ilgisi ile 5 ayın en yüksek seviyesine çıkan borsada dün işlem hacmi rekoru kırıldı. Borsada endeks dün günü yüzde 0.72'lik artışla 119 bin 339 puandan tamamladı. Endeks 18 Şubat 2020'den bu yana en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Öte yandan borsada 47.5 milyar TL ile işlem hacmi rekoru, 11.7 milyar adetle de işlem miktarı rekoru kırıldı.Yabancı yatırımcılar da haziran ayında borsada net alım yaptı. Yabancılar haziranda 78.7 milyon dolarlık net alım geçekleştirerek, bu yıl ilk kez aylık bazda net alım yönünde pozisyon aldı. Borsa İstanbul'un açıkladığı verilere göre yabancılar haziranda 16 milyar 449 milyon dolarlık alım, 16 milyar 271 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Yabancıların haziranda en fazla net alım yaptığı hisseler 57.8 milyon dolarla Garanti Bankası, 47.1 milyon dolarla THY, 29.4 milyon dolarla Migros ve 28.9 milyon dolarla Aselsan oldu. Yabancıların en fazla net satış yaptığı hisseler ise 68.7 milyon dolarla Tüpraş, 66.7 milyon dolarla Turkcell ve 48.5 milyon dolarla Ereğli oldu. En fazla net satış 480 milyon dolarla Garanti Bankası, 313 milyon dolarla Akbank, 303 milyon dolarla Tüpraş ve 210 milyon dolarla Yapı Kredi Bankası'nda yapıldı. İlk 6 ayda en fazla net alım ise 119 milyon dolarla Aselsan'da gerçekleşti.Öte yandan Borsa İstanbul'da alımsatım ve takas işlemlerinin yapıldığı BISTECH Sistemi'nde, BISTECH 2.11 versiyonu olarak adlandırılan yeni sürüme geçiş yapıldı. Yeni sürümde, işlem sisteminde ve işlem sistemine bağlantı kanallarında yapılan performans iyileştirmeleriyle en hızlı BISTECH deneyimi başlamış oldu.