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SON DAKİKA: Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

Son dakika gelişmesi... Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde banka hesapları ve PTT üzerinden yapılan nakdi ücret desteği ödemelerinin hazirana ait bölümü, hesaplara yatırılmaya başlandı.

AA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 12:51 Son Güncelleme: 8.7.2020 13:18 ABONE OL
SON DAKİKA: Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı.

İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere bugün, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlardan T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara yarın, 6 ve 8 olanlara ise cuma günü ödemeleri yapılacak.

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SON DAKİKA: Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri başladı
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