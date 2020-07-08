MTV ne kadar, ödemesi nasıl ve nereye yapılır? MTV 2. taksit ödemeleri son tarihi ne zaman?

Yıl içerisinde iki kez ödemesi yapılması gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksit ödemeleri başladı. Temmuz ayı itibarı ile, yurt genelinde araç sahibi olan milyonlarca vatandaş da MTV ödemesi hakkında araştırmalarını arttırdı. Bilindiği gibi, engelli ve aracı hurdaya dönmüş kişiler bu ödemeden muaftırlar. Geriye kalan diğer araç sahipleri, kamyon, kamyonet, otobüs, helikopter, gemi vs. gibi araç sahipleri bu ödemeyi yapmak zorundadırlar. Peki, MTV ödemesi nasıl ve nereye yapılır? MTV ödemeleri son tarihi ne zaman? MTV 2. taksit ödemeleri hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MTV İNTERNETTEN NASIL ÖDENİR?

Araç sahibi olan vatandaşlar motorlu taşıtlar vergisi ödeme noktaları merak ediyorlar. Araç sahipleri sorumlu oldukları Motorlu Taşıt Vergisi ödemesini internet üzerinden kolay ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebilirler. MTV ödemenizi e-devlet, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden ve ayrıca PTT internet sitesinden de ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devlet ile MTV ödemesi

E-Devlet üzerinden MTV ödemesi yapmak için ilk önce en yakın PTT şubelerine gidilerek 2 TL karşılığında e-devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Daha sonra internetten e-devlet uygulamasını açarak, aldığınız şifre ve T.C. numaranız ile girişinizi yapınız. Daha sonra arama çubuğuna Gelir İdaresi Başkanlığı "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme" yazdığınız zaman kaşınıza çıkan sayfaya tıklayınız. Buradan ödeme işlemlerini ve diğer bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda e-devlet uygulaması üzerinden yapılandırılmış MTV borcu nereye ödenir? Gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. E-Devlet sitesine Gelir İdaresi Başkanlığı "Tüm Yapılandırılan Vergi Borçları Sorgulama ve Ödeme" işlemlerine tıklayarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Gelir İdaresi Başkanlığı

MTV ödemelerinizi Gelir İdaresi Başkanlığının resmî sitesine giderek, e-işlem, borç sorgulama ve ödeme yazan yere tıklayanız. Daha sonra çıkan sayfada MTV ve trafik cezası ödeme yazan yere tıklayınız. Gerekilen yerleri doğru bir şekilde doldurunuz. Ayrıca araba sahibi olan vatandaşlar tarafından gecikmiş motorlu taşıtlar vergisi nereye ödenir? Gibi soruların cevabı içinde Gelir İdaresi Başkanlığı resmî sitesinde de bu ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MTV PTT'den nasıl ödenir?

PTT resmî sitesinden MTV ödemenizi gerçekleştirmek için, Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) Sorgulama ve Ödeme işlemleri yazan yere tıklayınız. Plaka no ve vergi yılınızı giriniz. Daha sonra sorgula butonuna tıklayarak ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda Motorlu Taşıtlar Verginizi, anlaşmalı bankalardan da ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HESAPLAMA

Vergi ödemelerinde tutar, aracın cinsine göre değişiklik gösterdiği için ödenecek tutarın nasıl hesaplanacağı merak ediliyor. Sabah.com.tr MTV hesaplama aracını kullanarak ödemeniz gereken tutarı öğrenebilirsiniz.

MTV HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MTV 2.TAKSİT İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemesi için son gün 31 Temmuz.