MTV son ödeme günü ne zaman? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi?

ÖTV ve MTV ile ilgili merak edilen birçok konu var. Özellikle MTV son ödeme tarihi ile ÖTV indirimi hakkında araştırma yapan vatandaşlar, vergilerle ilgili araştırma yapıyorlar. Devlet tarafından belirlenen ÖTV ve MTV son ödeme tarihleri ile indirim bilgileri, belirli dönemlerde kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, 2020 MTV son günü ne zaman ve 2020 yılı için ÖTV indirimi gelecek mi, var mı? İşte, her iki vergi için de milyonlarca vatandaşın merak ettiği konu başlıkları ve akıllardaki soruların yanıtları...

2020 MTV SON ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

MTV son ödeme tarihi 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak. MTV ödemeleri için banka üzerinden kredi kartı ile işlem yapılabilecek.