PTT emekli kredisi ile ilgili son dakika haberi: PTT emekli bireysel kredi başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağını açıkladı!

Gelen son dakika haberine göre PTT emekliler için müjdeli bir duyuru yayınladı. Emekli vatandaşlara özel PTT emekli kredisi uygun ödeme planı ve faiz oranı sunuluyor. Bu fırsatın duyulmasının ardından vatandaşlar PTT emekli kredisi başvuru şartlarını ve başvuru nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bu başlık altında 2020 PTT emekli kredi başvuru şartları hakkında detaylar yer almaktadır.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile şirket arasında yapılan iş birliği kapsamında sosyal yardım ödemeleri, posta dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle teslim edildi. Kovid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bugüne kadar konutta 3,7 milyon adet ödeme konutta yapıldı. Toplamda 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirildi. Vatandaşlar ayrıca 4 bine yakın PTT ATM'si ile birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de ödemelerini kolaylıkla temin etti.