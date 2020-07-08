Son dakika: Gram altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! 8 Temmuz çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son yıllarda çeyrek altındaki yükseliş vatandaşın gram altına olan talebini de arttırdı. Her toplumun ortak özellikleri ve alışkanlığı vardır. Bizim kültürümüzde de altına yatırım yapmak kültürün sonucudur, dolar ve euro çok fazla tercih edilmez. Bunun sonucunda güncel altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. 8 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları konusunda en güncel bilgiler anlık değişimleri derledik.
Öğleden sonra gram altın fiyatları yeniden yükseldi. Gram altın bugün 397.80 TL'den alınırken 397.93 TL'den satılıyor. Düğün sezonu içerisinde bulunduğumuz yaz ayında gram altınlar çeyrek altın yerine hediyelik olarak da değerlendiriliyor.
Çeyrek altın ülkemizde en çok tercih edilen, hediyelik olarak armağan edilen ve yatırım amaçlı kullanılan altın çeşitleri arasında yer alıyor. Çeyrek altın bugün 644.50 TL'den alınırken 652.60 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın bugün 1.289,10 TL'den alınırken 1.303,80 TL'den satılıyor.
TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın fiyatlarında da artış söz konusu. Tam altın bugün 2.652,80 TL'den alınırken 2.664,50 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Cumhuriyet altını bugün 2.577,30 TL'den alınırken 2.596,80 TL'den satılıyor.