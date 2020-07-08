Son dakika: Gram altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! 8 Temmuz çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son yıllarda çeyrek altındaki yükseliş vatandaşın gram altına olan talebini de arttırdı. Her toplumun ortak özellikleri ve alışkanlığı vardır. Bizim kültürümüzde de altına yatırım yapmak kültürün sonucudur, dolar ve euro çok fazla tercih edilmez. Bunun sonucunda güncel altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. 8 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları konusunda en güncel bilgiler anlık değişimleri derledik.

8 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Öğleden sonra gram altın fiyatları yeniden yükseldi. Gram altın bugün 397.80 TL'den alınırken 397.93 TL'den satılıyor. Düğün sezonu içerisinde bulunduğumuz yaz ayında gram altınlar çeyrek altın yerine hediyelik olarak da değerlendiriliyor.