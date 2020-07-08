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Son dakika haberleri: bugün ne kadar, kaç TL? 8 Temmuz Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları güncel rakamlar

Haftayı yarıladığımız günün ilk saatleri itibarıyla; öne çıkan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde son yılların en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları ile ilgili anlık değişimler, uzman yorumları ve son dakika haberleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 Temmuz 2020 Çarşamba; tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 8.7.2020 07:01 ABONE OL
Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 Temmuz Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları güncel rakamlar

son dakika haberleri, küçük ve büyük yatırımcılar içim önemli bir gündem maddesini oluşturuyor. Öte yandan altın alım satımı yapacak vatandaşlar da konuyla ilgili son dakika haberlerini aynı şekilde yakından takip ediyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 Temmuz 2020 Çarşamba tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 Temmuz Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları güncel rakamlar

GRAM ALTIN

ALIŞ: 395,78
SATIŞ: 395,86

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 640,50
SATIŞ: 649,10

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Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 Temmuz Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları güncel rakamlar

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.281,10
SATIŞ: 1.296,70

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.524,86
SATIŞ: 2.573,85

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 Temmuz Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları güncel rakamlar
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Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 Temmuz Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları güncel rakamlar
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