Türk şirketler pandemiden güçlenerek çıktı

Dünyaca ünlü birçok dev şirket koronavirüse yenilip iflasını açıklaren, Türkiye hızlı şekilde devreye aldığı finansal destek paketleriyle hem şirketleri hem de vatandaşları korumaya alarak süreci en az hasarla atlattı. Küresel ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle şirket iflaslarında yüzde 25'lik artış beklenirken, Türkiye'de salgının en yoğun yaşandığı dönemde 100 bine yakın kurulu şirket arasında sadece 31'i iflas başlatma tescili yaptı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'yi kayıpsız kapatmayı hedeflediklerini vurgulayarak, iş dünyasıyla el ele verdiklerinde yapılamayacak hiçbir şeyin olmadığını söyledi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ilk vakanın görüldüğü mart ayı ile mayıs sonuna kadar iflas eden şirket sayıları ve il bazında dağılımına ilişkin bilgi verdi. Bakan Pekcan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılan sorgulamaya göre bu dönemde 10 anonim şirket ve 21 limited şirket olmak üzere 31 şirket iflas başlatma tescili yaptı. Bakan Pekcan, bu süreçte verilen devlet destekleriyle iş dünyası, ihracatçıların elbirliği ile güçlü bir şekilde toparlanma sürecine girileceğini belirterek, "Sağlık alanında gösterdiğimiz pozitif ayrışmayı ekonomi ve ticaret alanında göstereceğiz" dedi.