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Vestel 603 yeni işçi edecek

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Vestel 603 yeni işçi istihdam edecek
VESTEL, Manisa'daki fabrikalarına 603 yeni işçi alımı yapacak. Vestel'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 17 bin kişilik istihdam kapasitesiyle ülkenin öncü sanayi kuruluşları arasında yer alan şirket, temmuz sonunda tamamlanması planlanan yeni alımlarla, istihdam kapasitesinde yüzde 4'e yakın büyütecek. Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, üretim ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamanın önemine dikkati çekti. Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu: "İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte istihdam kapasitelerinin korunması hatta artırılması kritik önem taşıyor. Süreç sona erdiğinde ekonomimizin güçlü kalması için biz ve bizim gibi şirketlerin daha çok üretmesi ve çalışması gerekiyor."
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Vestel 603 yeni işçi istihdam edecek
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