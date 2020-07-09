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’da halka açılan ilk Türk şirketi

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Gürcistan’da halka açılan ilk Türk şirketi
YAKLAŞIK 100 milyon dolar değerinde olduğu hesaplanan turizm şirketinin halka arzı Gürcistan'da yerel aracı kurum Galt&Taggart tarafından yapılacak. Şirket, Gürcistan Borsası'nda halka açılan ilk Türk Şirketi olacak. Metro Grubu halka arz geliriyle Türkiye ve Gürcistan'da yeni yatırımlara kaynak yaratmış olacak. Gürcistan Merkez Bankası tarafından değerlendirilen halka arz başvurusunda ön onaylar alınırken, halka arzın bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Şirketin yönetiminde 5 otel bulunuyor.
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Gürcistan’da halka açılan ilk Türk şirketi
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