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’den altına dayalı çifte ihraç

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Hazine’den altına dayalı çifte ihraç
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. 9 Temmuz 2021 itfa tarihli olmak üzere 6 ayda bir yüzde 0.75 kupon ödemeli 7 bin 97 kilo altın karşılığı altın tahvili ve yine 6 ayda bir yüzde 0.75 kira ödemeli 5 bin 626 kilogram altın karşılığı Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı yapıldı.
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Hazine’den altına dayalı çifte ihraç
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