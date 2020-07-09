Kamu idarelerinin deniz araçlarına verilecek akaryakıtta ÖTV sıfırlandı

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarına verilecek akaryakıtta özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile "Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin 1/7/2003 Tarihli ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda" değişiklik yapıldı.

Söz konusu karar, Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek kaydıyla verilecek akaryakıtın ÖTV tutarını sıfıra indiriyor. Bugünkü kararla birlikte, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçları da kararname kapsamına alınarak, ÖTV sıfırlandı.

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