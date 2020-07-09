Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı! Haziran ayı 2020 ücretsiz izin maaş desteği (Nakdi ücret desteği) sorgulama ekranı!

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Bakan Selçuk "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak." dedi.

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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs salgını süresinde vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için yapılan ödemelere nakdi ücret desteği denir. Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Bu ay da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ayın 8'i itibariyle hesaplara yatırılacak olan ücretsiz izin parası, İŞKUR aracılığıyla gerçekleşiyor.

KİMLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALABİLİR?

Ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler bu uygulamadan faydalanabiliyor.

Kısa çalışma ödeneğinde 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartı aranıyor. Ancak bu şartı karşılayamayan önemli bir kesim var. Bakan Selçuk karşılamama oranının yüzde 25 olduğunu açıkladı.

Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 'Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.' dedi.

Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.

Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların da T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre PTT üzerinden ödemeleri yapılacaktır. 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da,

İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. kimlik numarasının son hanesi 0,2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak.