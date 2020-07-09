PTT’den emeklilere 60 ay vadeli kredi

PTTBANK, Kovid-19 salgını sürecinin başladığı mart ayından bugüne kadar 3.7 milyon adedi konutta teslim olmak üzere, 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdi. Kurum, emekli maaş müşterileri için de 60 aya kadar vade seçenekleriyle bireysel kredi imkânı sunacak. PTT A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile şirket arasında yapılan işbirliği kapsamında sosyal yardım ödemeleri, posta dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle teslim edildi. Kovid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü marttan bugüne kadar vatandaşlar 4 bine yakın PTT ATM'si ile birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de ödemelerini kolaylıkla temin etti.PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1.250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçeneği ve uygun faizle kredi sunacak. Emekli müşterilerin PTT işyerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak. Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek. Emekli müşterilerin kredi talepleri "PTT SMS Kredi" yoluyla da alınacak. Yakında PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı'ndan da talepler kabul edilecek.