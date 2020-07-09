Rüyada altın görmek ne demek? Rüyada altın görmek ne anlama gelir?

Bazı kaynaklara göre, rüyada altın görmek maddi zenginlikle tanımlanır. Aileniz en azından yakın gelecekte hiçbir şeye ihtiyaç duymayacak ve kimseye muhtaç olmayacak. Tüm bunları elde etmenin zor yolunu ve dikkatli ve sorumlu değilseniz her şeyi göz açıp kapayıncaya kadar hatırlayabilirsiniz. Gelecekte adınıza bir kuruş almak için iki elinizle para kaybetmeyin. Onları bir işe yatırın, idareli kullanın veya tasarruf edin.

Ayrıca, rüyada altın görmek, geçmişten hoş ve unutulmaz anları sembolize edebilir. Belki, bir şey veya birileri ile ilgili geçmişte yaşanan bir olay yakında sizi psikolojik olarak ele geçirebilir. Bir kolej / üniversiteye veya okul toplantısına davet aldığınızda şaşırmayın. Geçmiş olayları hatırlamaktan memnuniyet duyarsınız.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK

Bir durumu bilinciniz ile bilmeyi reddettiğiniz sürece, sembollerle dolu rüyalar görürsünüz. Bu rüya sembolleri ve yorumları, bilinçaltı zihninizin size ne anlatmak istediğini netleştirmeye yardımcı olur. Genellikle bunlar sürekli tekrarlayan rüyalarda kendilerini ifade eden ve iyileşmek üzere olan baskıcı travmatik deneyimlerdir. Rüyalar, ruhun uzun süredir bildiği ve zihnin uyanma durumunda kendini savunduğu gelecekteki olayların bir göstergesidir.

Rüya analizi rüyalarınızın yorumlanmasına ışık tutar. Aşağıdaki bilgileri okuyarak rüyada gördüğünüz mesajların çoğunu çözebilirsiniz! Altın her zaman insanları büyüleyen değerli bir metal olmuştur. Tüm hava etkilerine karşı direnç gösterir ve bu nedenle uzun süreli değeri ve ölümsüzlüğü sembolize eder. Bu nedenle, uzun bir süre boyunca altın bulundurma sadece krallara ve rahiplere izin verildi.

Diğer kaynaklar rüyada bir altın görmenin olumsuz bir durum olarak yorumlar. Rüyasında altın gören bir kişinin yakında fakirleşeceğini varsayarlar. Zorluklar yaşaması gerekecek. Bu nedenle, bir şey yanlış giderse, sizin veya başka biri / bir şey yüzünden olsun ya da olmasın, kalbinizi kaybetmek çok tehlikelidir. Böyle bir durumda, her şeyi kaybetmemek ve bir pipeti yakalamak için kontrol altına almak zorundasınız. Yapabileceğiniz her şeyi yaparsanız, sonuç sizi bekletmez ve finansal zorluklarınız çok yakında aşılır.

Rüyada altını elinizde tutmak, neredeyse her işinizde başarılı olacağınızı gösterir. Yani, aklınızda bir fikir / fikir varsa, tereddüt etmeyin ve hayata geçirmeye başlayın. Bunun sizin için çok yararlı olacağına dair iyi şanslar var. Mutlu bir gelecek yaratmanıza yardımcı olacaktır. Böyle büyük bir fırsatı kaçırmayın.

Bu değerli metali hayalinizde bulduysanız, yakında yeteneğinizi ortaya çıkarmanız ve adımlarınızı göstermeniz için iyi bir fırsat olacağı anlamına gelir. Şansını kaçırmazsan başarılı bir kariyerin başlangıcı olabilir.

Rüyada altın külçe bulmak: Bu rüyanın bir miktar maddi kayıp veya altın külçelerinin büyüklüğü veya sayısıyla orantılı bir sorunla karşılaşılacağına işaret ettiği söylenir. Aksi takdirde, rüya sahibi yöneticisi tarafından iradesine karşı bir şeyler yapmaya zorlanacak veya para cezası ödeyecektir.

• Rüyada erimiş altın görmek: Bir skandala karışacak veya toplumda bunu gören kişinin dedikodusu yayılacak.

• Altından yapılmış bir ev veya altınla kaplı bir bina görmek: İşinde veya evinde yangınla karşılaşacağı anlamına gelebilir.

Birine rüyada büyük bir altın vermek: Mevki-makam sahibi olmaya delalet eder

Rüyada gümüşün altına dönüşmesi: Daha iyiye doğru bir değişikliğe işaret eder

Rüyada altın görmek ya da altın kaplamalı bir süs görmek, sıradan insanları taklit etmek veya manevi insanları dışarıdan taklit etmek veya onlar gibi gösterişli bir şekilde hareket etmek anlamına gelir. Bir rüyadaki saf altın veya gümüş, kişinin niyetlerinin saflığı ve samimiyeti, gerçek bir antlaşma yapmak veya bir barış anlaşması imzalamak anlamına gelir. Rüyadaki altın kaplama veya gümüş kaplama süsler veya altın yaprak nesneler, kısa bir hayatı, değişen koşulları, uzun ve uykusuz geceleri geçirmek veya unutkanlık anlamına gelebilir. Herhangi bir imal edilmiş veya el yapımı mücevher parçasını bir rüyada giymek kalıcı kazanç anlamına gelir. Aynı yorum rüyada altın folyo görmek için de yapılır. (Ayrıca bakınız Kuyumculuk)