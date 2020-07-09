Son dakika: Sigara zammı sonra yeni fiyat listesi yayınlandı mı? 9 Temmuz 2020 güncel sigara fiyatları listesi

Son dakika haberler... GİB tarafından yapılan açıklamaya göre; sigara fiyatlarında değişiklikler yapıldı. Tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV miktarının değişmesi sonucu oluşan yeni fiyat listesi nedeniyle konu ile ilgili tütün kullanıcıları araştırmalarını sürdürürken TÜİK verilerine göre bu yıl ilk 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı yüzde 6,89 oldu. Bu bağlamda; sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 8 Temmuz güncel ve yeni sigara fiyatları listesi ile son dakika haberinin detayları!

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? 8 TEMMUZ YENİ VE GÜNCEL LİSTE!

Sigara fiyatlarında yapılan değişiklikler Gelir İdaresi Başkanlığı GİB tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan resmi açıklamanın ardından tütün kullanıcıları en düşük ve en pahalı sigara fiyatlarını öğrenmek istiyor.

İşte 8 Temmuz güncel ve yeni sigara fiyatları listesi ile son dakika haberinin detayları!