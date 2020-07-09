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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Sigara zammı sonra yeni fiyat listesi yayınlandı mı? 9 Temmuz 2020 güncel sigara fiyatları listesi

: Sigara zammı sonra yeni fiyat listesi yayınlandı mı? 9 Temmuz 2020 güncel listesi

haberleri yakından takip ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı GİB tarafından yapılan açıklamaya göre; sigara fiyatlarında değişiklikler yapıldı. Hal böyle olunca, tütün kullanıcıları konuya yönelik araştırmalar yapmaya başladılar. Yeni ve güncel fiyat listesini merak edenler için; oldu? İşte 8 Temmuz güncel ve yeni liste ile son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 9.7.2020 07:53 Son Güncelleme: 9.7.2020 07:53 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? 8 Temmuz güncel ve yeni liste!

haberler... GİB tarafından yapılan açıklamaya göre; sigara fiyatlarında değişiklikler yapıldı. Tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV miktarının değişmesi sonucu oluşan yeni fiyat listesi nedeniyle konu ile ilgili tütün kullanıcıları araştırmalarını sürdürürken TÜİK verilerine göre bu yıl ilk 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı yüzde 6,89 oldu. Bu bağlamda; ne kadar, kaç TL oldu? 8 Temmuz güncel ve yeni sigara fiyatları listesi ile son dakika haberinin detayları!

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? 8 TEMMUZ YENİ VE GÜNCEL LİSTE!

Sigara fiyatlarında yapılan değişiklikler Gelir İdaresi Başkanlığı GİB tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan resmi açıklamanın ardından tütün kullanıcıları en düşük ve en pahalı sigara fiyatlarını öğrenmek istiyor.

İşte 8 Temmuz güncel ve yeni sigara fiyatları listesi ile son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA HABER: Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? 8 Temmuz güncel ve yeni liste!

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigara ve alkolde 6 ayda bir yapılan vergi artışlarını gerçekleştirdi. Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Ancak hem sigarada çarpan yüksek olduğu için hem de alkol ve sigarada ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyata yansıması çok daha fazla oluyor.

Yapılan vergi zamları ile sigarada mart ayındaki ara düzenlemeyle 13.6 liraya yükselen en ucuz sigara fiyatı bariyeri 14.5 liraya çıkmış oldu. Sigarada bir adet sigara başına alınan asgari maktu vergi 0.4569 liradan 0.4883 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigarada asgari maktu vergi 9.13 liradan 9.76 liraya ulaştı. Paket başına alınan maktu vergi de 0,4539 liradan 0.4851 liraya artırıldı. 1 paket sigarada ÖTV 10,2511 liraya çıktı. Sigarada nispi vergi de yüzde 67 olduğu için 14.5 liranın altında sigara satışı yapılması halinde maktu vergi devreye giriyor.

Güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 T

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 T

SON DAKİKA HABER: Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? 8 Temmuz güncel ve yeni liste!
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Son dakika: Sigara zammı sonra yeni fiyat listesi yayınlandı mı? 9 Temmuz 2020 güncel sigara fiyatları listesi
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