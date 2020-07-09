Son dakika haberi: Otomobil alacaklar dikkat! Aracınız hasarlı çıkarsa...

Son dakika haberi... Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi, 3 yıl önce 1 milyon 268 bin 743 liraya satın aldığı otomobilinin yağ yakma ve klima sorunu nedeniyle sürekli arıza yaptığını ifade ederek "ayıplı mal" davası açan vatandaşın otomobilinin ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verdi.

İstanbul'da yaşayan iş insanı Hamdullah Güngör, 2017 yılında 1 milyon 268 bin lira vererek satın aldığı otomobilini yaklaşık 2 ay sonra arızalanması üzerine servise götürdü.

Araçla ilgili yağ yakma ve klima sorununun sürekli tekrarlanması üzerine avukatı Büşra Altunay aracılığıyla Tüketici Mahkemesine başvuran Güngör, bir yıl içerisinde 6 defa aynı arızanın meydana geldiği aracının ayıplı olduğunu beyan ederek, otomobilinin ayıpsız aynı model araç ile değiştirilmesi veya araç fatura bedelinin tarafına ödenmesini istedi.