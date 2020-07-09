TİM’den ABD’ye 100 bin maske

Türkiyeİhracatçılar Meclisi'nin (TİM) bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber başlattığı Milli Üretim Seferberliği kapsamında üretilen 100 bin maske, ABD'nin Maryland eyaletine gönderildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, TİM adına temsili olarak 3 kutu maskeyi Maryland Eyalet Bakanı John Wobensmith'e törenle teslim etti. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bugün ABD, önemli ticaret partnerlerimizden birisi olarak öne çıkmaktadır. 2019'da ABD, ülkemizin en çok ihracat gerçekleştirdiği 5'inci ülke oldu. Bilhassa, Kovid-19 küresel virüs salgınıyla mücadelede Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlü iş birliğine dayalı yönü bir kez daha kendini kanıtlamıştır. Bu, iki ülke halkı için de oldukça kıymetli bir husus. Ticaret hacmimizde gözlenen artış sevindirici olsa da Türkiye ve ABD'nin toplam ticaret hacimlerini düşündüğümüzde karşılıklı hedeflerimizin ne olması gerektiğinin de farkındayız" dedi. Sadece ABD'ye değil, Çin, Avusturya, İspanya ve Kamerun'a da tıbbi malzeme desteğinde bulunduklarını söyleyen Gülle, "60'ın üzerinde ülkeye 10 bini aşkın hijyen seti gönderdik" diye konuştu.