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Ekonomide toparlanma mayısta başladı

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Ekonomide toparlanma mayısta başladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir süredir yürüttüğü yatırımcı toplantıları çerçevesinde dün bir videokonferans düzenledi. Bu formatta ilk kez gerçekleştirilen toplantıda 200'e yakın yerli ve yabancı katılımcı yer aldı. Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın mayıs ayı itibarıyla başladığına dikkat çeken Merkez Bankası, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptığına vurgu yaptı. Türkiye'de sağlık sisteminin diğer ülkelere göre güçlü yapısının Kovid- 19 pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırladığının altı çizildi. İhracatın öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanmakta olduğu, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü beklendiği ifade edilirken, yılın ikinci yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği" mesajı verildi. Kredi büyümesindeki ivmenin yılın ikinci yarısında azalabileceği, rezervlerdeki dalgalanmanın da oldukça normal olduğu belirtildi.

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Ekonomide toparlanma mayısta başladı
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