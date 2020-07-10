Günde 1.1 milyar TL konut kredisi

Kamu bankalarının, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 1 Haziran'da başlattığı tarihi kampanya, konut kredisinde tarihi rekorların kırılmasını sağladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankaların 29 Mayıs'ta 211 milyar 264 milyon lira olan konut kredisi hacmi, 3 Temmuz itibarıyla 239 milyar 44 milyon liraya ulaştı. Konut kedilerinde 5 haftalık süreçte yaşanan artış 27 milyar 784 milyon liralık artış, 2019'un tamamındaki artışın 2.5 katı oldu. 29 Mayıs-3 Temmuz arasındaki 5 haftada bankalar her iş günde ortalama 1.1 milyar TL tutarında yeni konut kredisi kullandırdı. Bu dönemde konut kredisinde her saat ortalama 46.5 milyon liralık artış sağlandı.Konut kredisinde son 5 haftada yaşanan 27 milyar 780 milyon liralık artışın 24 milyar 555 milyon liralık kısmı kamu bankaları tarafından gerçekleştirildi. Kamu bankaları birinci el konutta azami 12 ayı ödemesiz, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman kampanyası başlatmıştı. Aynı zamanda ikinci el konutta da aylık faiz yüzde 0.74'e çekildi.