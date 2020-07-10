“İsrafsız Şirket” modeliyle büyüme

Ülker, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları anlatan 2019 Sürdürülebilirlik Rapor'unu yayımladı. Ülker, toplam atıklarının yüzde 91'ini geri dönüştürdü. Yaklaşık bin 500 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk 2 bin 502 kilowatt enerji tasarrufu sağladı. 2014 yılından bu yana dağıtım ağındaki sürekli iyileştirmelerle 2,2 milyon kilometre daha az yol katetti.

Ülker'in kuruluşunun 80. yılına denk gelen 2024 için belirlenen çevre, değer zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk ve liderlik başlıkları altındaki hedeflere adım adım yaklaştıklarını dile getiren Ülker CEO'su Mete Buyurgan ilerlemelerle ilgili şu bilgileri aktardı:

"Operasyonel mükemmellik kapsamında geçen yıl hayata geçirdiğimiz 150'ye yakın iyileştirme çalışmasının sonucunda 16,2 milyon TL'lik tasarruf elde ettik. Sıfır atık hedefiyle çalışırken, toplam atıklarımızın yüzde 91'ini geri dönüştürdük. Tüm fabrikalarımızda enerji izleme sistemi kurarak, anlık izlemeyi devreye aldık. Yaklaşık bin 500 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk gelen 2 bin 502 Kilowatt enerji tasarrufu sağladık. Birim üretim başına su tüketimimizi yüzde 31,2 azalttık. Böylece 2024 hedefimiz olan yüzde 30 su azaltımının üzerine çıktık. Bu rakam aynı zamanda 3,2 milyon nüfuslu bir ilin günlük su tüketimine eş değer. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayıp yeni ürünler sunmayı ve ürünlerimizi geliştirmeyi hedeflerken, çevreye olan etkimizi azaltmak için de inovasyonun gücünden faydalanıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon harcamalarımızı yüzde 35 artırdık. Yeni ürün, süreç, kalite iyileştirme gibi geliştirilen 372 projenin 213'ünü tamamladık. Ambalaj azaltım çalışmaları kapsamında 2019'da 355 ton plastik, 96 ton kâğıt ve 10 ton daha az alüminyum malzeme kullandık."