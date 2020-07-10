SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün rekora koşuyor! 10 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberleri... Canlı altın fiyatları, hafta sonuna doğru rekora koşuyor! Altının gram fiyatı, pazartesi gününden itibaren yaşadığı yükselişe paralel olarak 397 lira seviyesinden işlem görüyor. Kovid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların zirve noktasına geldi. Özellikle, son üç aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün ise gram altın fiyatı 397 lirayı test ederken çeyrek fiyatı ise 645 lira bandında bulunuyor.

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 10 TEMMUZ

Durum böyle olunca da , 'Gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz ayı ortasına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

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