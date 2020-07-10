SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün rekora koşuyor! 10 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberleri... Canlı altın fiyatları, hafta sonuna doğru rekora koşuyor! Altının gram fiyatı, pazartesi gününden itibaren yaşadığı yükselişe paralel olarak 397 lira seviyesinden işlem görüyor. Kovid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların zirve noktasına geldi. Özellikle, son üç aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün ise gram altın fiyatı 397 lirayı test ederken çeyrek fiyatı ise 645 lira bandında bulunuyor.
Durum böyle olunca da , 'Gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz ayı ortasına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.
Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 10 Temmuz 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTIN
ÇEYREK ALTIN
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TAM ALTIN
Altının onsu 1818 dolara kadar yükselerek son 9 yılın zirvesini gördü. Gram altında onstan aldığı destekle dün 401 lira ile tarihi zirvesini gördü. Altın yatırımcıları "Bu seviyelerden altın alınır mı" sorusuna yanıt aramaya başlarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da yayına katılarak yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatlarını değerlendirirken dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Altın için aşağı yönlü riskler olduğunu açıklayan Memiş, "Şuan yatırımcılar kademeli alım mı yapmalı. Yoksa beklemek mi lazım" sorusuna net cevap verdi.
"FİZİKİ ALIM TARAFINA BİR TALEP YOK"
Uzman isim, "Fiyatlamaların kesinlikle bir balon fiyatlama olduğunu düşünüyorum. Yani değerinden fazla bir getirisi var. Anormal süreçlerden geçtiğimiz için bunlar panik alımları. Fiziki alım tarafına bir talep yok" dedi.
Memiş, "Bunlar kısa vadeli kar için alınmış pozisyonlar. Zaten düğünler ötelenmiş. İnsanların fiziki altın alacak bir durumu yok. Dolayısıyla varlıklarını korumak için sadece ETF üzerinden alıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
"380 LİRA VE ALTINA SARKMALAR GERÇEKLEŞMEDİKÇE POZİSYON ALMAK GEREKSİZ"
Altın Uzmanı Memiş, "Yatırımcılara şunu tavsiye edebilirim. Düşüşlerde tekrar 1700 dolar seviyesini beklerseniz yıl sonuna kadar olan süreçte daha mantıklı bir karar olur. Gram altında ise tekrar 380 lira ve altına sarkmalar gerçekleşmedikçe pozisyon almanın gereksiz olduğunu düşünüyorum" dedi.
"SERT SATIŞLAR BAŞLAYINCA GERÇEK DEĞERİ BİZ O ZAMAN GÖRECEĞİZ"
Önümüzdeki süreçte yıl sonuna kadar zaman olduğunu ve düzeltme hareketlerinde umutların bitmediğini belirten Memiş, "Altın fiyatlarında küresel borsalarda sert satışlar başlayınca gerçek değeri biz o zaman göreceğiz" dedi.
"ALTIN FİYATLARI BALON"
Şuandaki altın fiyatlarının suni olduğunu balon olduğunu vurgulayan Memiş, "Yükselişlerin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama önümüzdeki yıllarda altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek" dedi.
Panik alımı yapanların bir kez daha düşünmesi gerektiğinin altını çizen Memiş, "Mayıs ayında 396 liraydı. Yatırımcıyı uyardık panik alımı yapmayın diye. Gram altının daha sonra 365 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük. Dolayısıyla bu sürecin aynısı yaşanabilir" dedi.
Uzman isim, gram altında sert bir satış dalgası ile karşılaşıldığında, "380 lira seviyesi ve altı kimse için sürpriz olmamalı" dedi.