Son dakika | Bakan Berat Albayrak'tan önemli değerlendirme: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak corona virüsün küresel ekonomiye etkisi ile ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor. Uluslararası kurumlar, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stoğunun milli gelire oranlarının II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ediyor." dedi.

"GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." vurgusunu yaptı.