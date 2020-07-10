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haberi | O zorunluluk kaldırıldı! uçak yolcuları tek başına seyahat edebilecek

haberi... önlemleri kapsamında uçak yolcularının aileleri ile beraber seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı. Türk Hava Yolları () Genel Müdürü konuyla ilgili açıklama yaparak, "18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizler için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 11:43 Son Güncelleme: 10.7.2020 11:54 ABONE OL
Son dakika haberi | O zorunluluk kaldırıldı! 18 yaş altı uçak yolcuları tek başına seyahat edebilecek

Son dakika haberi... Corona virüs önlemleri kapsamında 18 yaş altı uçak yolcularının aileleri ile beraber seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı. Konuyla ilgili olarak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabında bir açıklama yaptı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizler için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil!. Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz" dedi. Şehirlerarası seyahat yasağının 1 Haziran tarihi itibariyle kaldırılmasının ardından yeni normalleşme adımları kapsamında 0-18 yaş aralığındakiler aileleriyle beraber yolculuk yapabiliyorlardı.

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Son dakika haberi | O zorunluluk kaldırıldı! 18 yaş altı uçak yolcuları tek başına seyahat edebilecek
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