Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?

Kurban bayramı emekli ikramiyesi için kısa bir süre kaldı! 12 milyonu aşkın emekli vatandaş bu ay zamlı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi alacak. Temmuz ayı sonunda idrak edilecek kurban bayramı öncesi vatandaşlar emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak Sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki resmi merciler tarafından yapılan son açıklamaya göre 2020 emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte hangi gün hesaplara yatacak? İşte, 2020 emekli maaşına ek bayram ikramiyesi hakkında bilgiler…
İslam aleminin ikinci dini bayramı vazifesini taşıyan Kurban Bayramı 2020 tarihi belli oldu. Bayramdan önce ise emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.
Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.
Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020
Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.