Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 10 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemeleri için bu ücretten faydalanan vatandaşların bekleyişi sürüyor. E devlet sistemi üzerinden alınan birçok hizmetten biri olan evde bakım maaşı sorgulama işleminizi bu sistem üzerinden sorgulayabilmek mümkünken aynı zamanda sms yoluyla da bu konunun detaylarını öğrenebilirsiniz. Peki, 10 Temmuz bugün evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste!
Evinde; ağır hasta, yaşlı, kısacası bakıma muhtaç bireyler bulunan vatandaşlara maddi destek amaçlı olarak her ay düzenli yatırılan evde bakım maaşı il il ödenmeye devam ediyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor…
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!
Henüz ödemeler başlamadı. Ancak yapılır yapılmaz haberimizde güncel listeyi bulabilirsiniz...
EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?
Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.
2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.