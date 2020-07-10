Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 10 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemeleri için bu ücretten faydalanan vatandaşların bekleyişi sürüyor. E devlet sistemi üzerinden alınan birçok hizmetten biri olan evde bakım maaşı sorgulama işleminizi bu sistem üzerinden sorgulayabilmek mümkünken aynı zamanda sms yoluyla da bu konunun detaylarını öğrenebilirsiniz. Peki, 10 Temmuz bugün evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste!

10 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evinde; ağır hasta, yaşlı, kısacası bakıma muhtaç bireyler bulunan vatandaşlara maddi destek amaçlı olarak her ay düzenli yatırılan evde bakım maaşı il il ödenmeye devam ediyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor…