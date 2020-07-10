Vakıfbank çalışma saatleri 2020: Vakıfbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu ve tatil günlerinde açık mı?

Bankaların otomobil, konut ve ihtiyaç kredilerinde yaptığı indirimler vatandaşlarımızı bankalarla görüşme yapmaya yöneltiyor. Vakıfbank şubelerinde işlem yapmak isteyenler 2020 Vakıfbank çalışma saatleri ile ilgili olarak Vakıfbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu ve tatil günlerinde açık mı? sorularının cevaplarını öğrenmek istiyor.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Vakıfbank çalışma saatleri ile açılış kapanış ve öğle arası saatlerine ilişkin detaylar şöyle;

VAKIFBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Vakıfbank ülke geneli şubeleri sabah saat 09.00 itibariyle vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamaktadır.

VAKIFBANK'DA ÖĞLE ARASI KAÇTA BAŞLIYOR?

Vakıfbank'ın tüm şubelerinde saat 12.30 – 13.30 saatleri arasında öğle arası verilmektedir.

VAKIFBANK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Vakıfbank'ın tüm şubeleri akşam saat 17.00'a kadar hizmet vermektedir. Bu saat itibariyle banka personelinin mesaisi son bulmaktadır.

VAKIFBANK HAFTA SONLARI AÇIK MI?

Vakıfbank tüm şubeleri hafta sonu (Cumartesi – Pazar) çalışmamaktadır.

VAKIFBANK RESMİ VE DİNİ BAYRAMLARDA AÇIK MI?

Vakıfbank'ın ülke geneli şubeleri resmi ve dini bayramlarda kapalıdır.

İş Bankası çalışma saatleri 2020: İş Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu ve tatil günlerinde açık mı? İşte detaylar... 2020 Akbank güncel çalışma saatleri ile açılış-kapanış-öğle arası saati! Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Denizbank çalışma saatleri 2020: Denizbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış/kapanış saati ve öğle arası saatleri!