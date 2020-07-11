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18’den küçükler velisiz uçabilecek

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
18’den küçükler velisiz uçabilecek
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 18 yaşın altındaki gençlerin uçakta veli veya vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğunun ortadan kalktığını duyurdu. Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil! Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Pegasus Hava Yolları da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yurt içine seyahat edecek 18 yaş altı misafirlerimizin; yanlarında velisi veya vasisi bulunması şartı kaldırılmıştır. Yanında velisi veya vasisi olmayan 18 yaş altı misafirlerimiz, seyahat izin belgesi alınmasına gerek olmaksızın uçuşlarımıza kabul edilecektir" denildi.
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18’den küçükler velisiz uçabilecek
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