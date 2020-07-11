26 yılda 50 milyar tl yatırım

New York Borsası'nda işlem görmeye başlamasının 20'nci yıldönümünü kutlayan Turkcell, kurulduğu günden bugüne, 26 yılda Türkiye'ye 50 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptı. 2000'den beri ABD'de Türk bayrağını dalgalandıran şirket, Ukrayna, Belarus, KKTC operasyonları ve tüm dünyada kullanılan dijital servisleri ile de bölgesinin en önemli operatörlerinden birisi konumunda. Turkcell'in geliştirdiği dijital servislerin Türkiye'de her geçen gün kullanıcı sayısı artarken, dünyada da 37 ülkede farklı operatörler bu dijital servisleri kendi altyapılarına entegre ederek müşterilerine sunuyor. Dijital İş Servisleri şirketi ile kurumların dijital dönüşümlerini uçtan uca sağlamayı hedefleyen şirket, bu alanda 2022'ye kadar lider olmayı hedefliyor. Paycell ile Türkiye'nin yerli ve milli mobil ödeme altyapısına sahip olan Turkcell'in, techfin tarafında hedefi ise 2022 sonuna dek 41 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşmak.Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell'in 26 yılda Türkiye'nin en değerli markalarından birisi haline geldiğini belirterek, "Ülkemizi 20 yıldır New York Borsası'nda temsil eden ilk ve tek Türk şirketiyiz. Halka açık hisselerimizin altıda biri New York Borsası'nda işlem görüyor. Türkiye'de geliştirdiğimiz dijital servis ve ürünlerimizi dünyanın her köşesine ihraç ederek ülkemizin ekonomisine katkıda bulunan, onbinlerce kişiye istihdam sağlayan büyük bir aileyiz. Hedefimiz sadece Türkiye'de değil global arenada da önemli bir oyuncu haline gelmek" dedi.KazandıklarınıTürkiye'ye yatıran bir şirket olduklarının altını çizen Aksu, "Bundan sonra da ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. En yüksek teknolojiye sahip veri merkezlerimiz ve yerli dijital servislerimiz sayesinde ülkemiz verisinin ülkemizde kalmasını ve değere dönüşmesini sağlıyoruz. Kendisini milli teknoloji hamlesinin önemli birer paydaşı olarak kabul eden tüm Turkcellliler, ülkemizin teknoloji üreten ülke olma hedefine var güçleriyle destek olmaya devam edecek" diye konuştu. Dünyanın en büyük uluslararası telekomünikasyon topluluğu Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) Yönetim Kurulu'nun da üyesi olan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da, Turkcell'in sadece son 5 yılda 31 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdiğini belirterek, "Sadece 2019'da 7 milyar TL'den fazla yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde de yeni nesil teknolojiler başta olmak üzere altyapı yatırımlarımıza hız kesmeyeceğiz" diye konuştu.Bugün 3 binin üzerinde şirketin hisselerinin işlem gördüğü New York Borsası'nda 250'yi aşkın teknoloji şirketi bulunuyor. İşlem gören şirketlerin toplam değeri 28.5 trilyon doları geçen New York Borsası, bu bakımdan dünyanın en değerli borsası konumunda. NYSE'de işlem gören teknoloji şirketleri arasında HP, IBM, Motorola Solutions, Palo Alto Networks, Panasonic, Salesforce, SAP, Siemens ve Tableau da var. NYSE'de Turkcell'in yanısıra BT Group, China Mobile, Mobile TeleSystems, NTT DoCoMo ve Telecom Italia gibi yabancı telekomünikasyon şirketlerinin hisseleri de işlem görüyor. Turkcell hisseleri hem BİST hem NYSE'de işlem gören tek Türk şirketi.