Bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Pandemi sürecinde izlenen genişleyici para politikalarının etkisiyle küresel borçlukta 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelere ulaşılmasının beklendiğine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin düşük kamu borç stoku ile önemli bir hareket alanına sahip olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs (Kovid- 19) salgınının tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkilediğine vurgu yapan Bakan Albayrak, önemli grafikler paylaştı.Uluslararası kurumların, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stokunun milli gelire oranlarının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ettiğini belirten Albayrak, "Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Albayrak'ın paylaştığı grafiklerde kamu borcunun milli gelire oranında Maastricht Kriteri'nin yüzde 60 olduğuna dikkat çekilerek, Türkiye'nin en güçlü ülkelerden biri olduğu vurgulandı. Grafikte, Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranında, Estonya, Lüksemburg ve Bulgaristan'ın ardından en düşük orana sahip dördüncü ülke olduğu kaydedildi. Türkiye, reel sektör ve hane halkı borçluluğunda riskli ülkeler arasında yer almıyor. Gelişmekte olan ülkelerde ortalama yüzde 41.3 olan hanehalkı borçululuğu oranı Türkiye'de yüzde 15 seviyesinde bulunuyor. Reel sektörün toplam finansal borçlarının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya oranında ise dünya ortalaması yüzde 97 iken Türkiye yüzde 66 ile daha düşük bir borçluluk seviyesinde bulunuyor.