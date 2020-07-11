Çiftçilere dopdolu güvence

Hükümet tarımda gelir sigortasından arazi bankacılığına kadar birçok başlıkta reform adımlarını sürdürürken, Hazine destekli tarım sigortasına rekor başvuru geldi. Tarım Sigortaları Havuzu tarafından düzenlenen poliçe sayısı 2 milyon 100 bini geçti. Devletin tarımsal kredilere verilen faiz desteği artırılırken, toplam sigorta bedeli 56 milyar liraya yaklaştı. Seralar da dâhil sigorta yapılan alan 26 milyon dekarı geçti, sigorta ettirilen küçükbaş hayvan sayısı da üç katını geçti. Küçük baş hayvan hayat sigortasında yüzde 74.3 artışla rekor kırdı. Yıl sonuna kadar 4 milyon 200 binin üzerinde çiftçiye 22 milyar liraya yakın tarımsal destek sağlanacak. Temmuz itibarıyla sağlanan destek tutarı da 14 milyar liraya yaklaştı.Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, üreticinin gelirinin artırılması için tarımsal destekler ve yeni projeler artarak devam edecek. Tarım sigortaları kapsamında poliçe bedelinin yarısını devlet karşılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre devlet destekli tarım sigortalarında poliçe sayısı yıllık yaklaşık yüzde 19 artışla 2 milyon 100 bine ulaştı. Bu dönemde toplam prim tutarı 2.4 milyar lira, devlet destek prim tutarı da 1.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Ödenen hasar bedelinde ilk sırayı bitkisel ürünler (750 milyon lira), ikinci sırayı büyükbaş hayvan hayat sigortası (294 milyon lira) aldı. Ödenen hasar bedeli nedenlerine göre 460 milyon lira ile dolu ilk sırada yer aldı. Üreticinin destekli düşük faizli kredilerden ve sigorta prim desteğinden faydalanmaları için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydolmaları gerekiyor. Geçmiş yıllardan farklı olarak "dolu paketi, don paketi, meyve poliçeleri" alınabiliyorTarsim'esigorta ettiren çiftçiler, tarım kredikooperatiflerindenkullandıkları kredilerdeindirimli faiz oranlarındanfaydalanabiliyor. TarımKredi'den kullanılankredilere ait faizlerin birkısmını devlet karşılıyor.Sigortahavuzunun kapsamı bu yıl için genişletildi ve açık alanda yetişen yağ gülü dona karşı, su ürünleri isteğe bağlı olarak muhtemel hırsızlığa, çay ve süs bitkisi fidanları da çeşitli zararlara karşı teminat kapsamına alındı. Bu yıl primin yüzde 50'si oranında destek sağlanırken, bu oran ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında yüzde 60'a çıkıyor. Meyce poliçeleri için isteğe bağlı don teminatlı poliçeler büyük ilgi görürken, TARSİM sigortasına kredi faizi desteği de veriliyor. Tarım Kredi kredilerine ait faizlerin yüzde 25-100'ü devlet tarafından ödeniyor.