Destekler işsizliğe ‘kalkan’ oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi başta olmak üzere hükümet tarafından hayata geçirilen destek mekanizmalarının olumlu etkisiyle işsizlik yüzde 13'ün altına indi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, işsizlik oranı nisanda, geçen yılın aynı ayına göre 0.2 puan azalarak yüzde 12.8 ile Kasım 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlik mart ayına göre de 0.4 puan azaldı.Söz konusu dönemde işsiz sayısı 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi olarak kaydedildi. Böylece işsiz sayısı da Eylül 2018'den bu yana en düşük seviyeye indi. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalışla yüzde 14.9 olarak tahmin edildi. İstihdam oranı yüzde 41.1 oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta Kovid-19'un etkilerini azaltmak için "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi açıklandı. İlk etapta 100 milyar lira olarak açıklanan paketle birçok sektörün KDV tevkifatı ile SGK primleri 6 ay ertelendi. İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için kaynak ayrıldı, kamu ve özel sektörde esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirildi. İşten çıkartma yasaklanırken, sürece kısa çalışma ödeneğiyle destek verildi. KOBİ'lere destek olmak amacıyla "TOBB Nefes Kredisi" devreye alındı. Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelendi. Kamu bankaları da bu dönemde başta işe devam kredisi olmak üzere destek paketleri açıklayarak katkı verdi. Pandeminin ekonomiye olumsuz etkilerini gidermek için hayata geçirilen önlem ve destekler işsizliğe de kalkan oldu.