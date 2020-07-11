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’da kurulan şirket sayısı % 78 arttı

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
İstanbul’da kurulan şirket sayısı % 78 arttı
İstanbul'da normalleşmenin başladığı 1 Haziran'dan 3 Temmuz'a kadar geçen ilk 5 haftada İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artışla 6 bin 613'e çıkarak pandemi öncesini katladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, normalleşmenin pozitif yansımalarını İTO kayıtlarında da görebildiklerini belirterek, "Şirketlerin ticari işleri için İTO'dan talep ettiği dış ticaret belgesi, kapasite raporu, online faaliyet belgesi sayıları da geçen yılı geçti" diye konuştu. Avdagiç, salgında Türkiye'nin üretimini sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye, deyim yerindeyse hiç kontak kapamadı" dedi.
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İstanbul’da kurulan şirket sayısı % 78 arttı
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