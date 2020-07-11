Korona, bahçeli eve talebi artırdı

Tümdünyayı etkisi altına alan küresel salgın Kovid- 19 bahçeli evlere olan talebi artırdı. Çekmeköy Ömerli'de, 85 bin metrekare arazide Kıyıbahçe Projesi'ni hayata geçiren Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, salgının ardından bahçeli ev konseptine çok yoğun bir ilginin oluştuğunu söyledi. Kuzu, "İnsanlar evlerinde kapalı kaldıkları bu dönemde aslında en büyük ihtiyaçlarının toprağa basıp nefes alabilecekleri özel alanlar olduğunu gördü. Toplumu, evleri hakkında psikolojik olarak etkileyen deprem, pandemi vb. her türlü olayda, bizim yaptığımız evlere olan talebi artırıyor" dedi. Pandemiyle birlikte her sektörde bir belirsizlik ve durgunluk yaşandığına dikkat çeken Kuzu, şöyle devam etti: "Bu zorlu sürecin ardından düşen konut kredi faiz oranları ile birlikte sektörde yeniden ciddi bir hareketlilik yaşandı. Konut kredilerinde 0.64 faiz oranı sektörün çok uzun zamandır görmediği kadar düşük bir oran ve konut alıcıları için çok büyük bir fırsat oluşturuyor. Satışlardaki artışlardan da konut alıcılarının bu fırsatı değerlendirdiğini görebiliyoruz."İlk etap teslimlerinin başladığı Dekar Kıyıbahçe'den ev sahibi olmak isteyenler, 12 ay ödeme olmadan yüzde 0.64 faiz ile hemen teslim fırsatından faydalanıyor. 244 adet bahçeli dubleks evin yer aldığı projenin ikinci etap teslimleri ise aralık ayında yapılacak. İkinci etap satışlarının devam ettiği projede evler 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle brüt 141 ila 200 metrekare arasında değişiyor. 40 ila 200 metrekare arasında değişen bahçeleri ve projeyi saran biyolojik göletlere kıyısının yer aldığı evler, sahiplerine doğayla iç içe yaşama imkânı sunuyor.