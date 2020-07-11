SON DAKİKA | 11 Temmuz altın fiyatları hareketlendi! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Canlı altın fiyatları, hafta sonunda da hareketliliğini sürdürüyor! Altının gram fiyatı, pazartesi gününden itibaren yaşadığı yükseliş neticesinde 396 lira seviyesinden işlem görüyor. Koronavirüsü salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların zirvesine geldi. Özellikle, son üç aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün ise gram altın fiyatı 398 lirayı test ederken çeyrek fiyatı ise 645 lira bandında ilerliyor.
Yaşanan bu gelişmenin üzerine, 'Gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz ayı ortasına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.
Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 11 Temmuz 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTIN
ÇEYREK ALTIN
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TAM ALTIN
UZMAN YORUMLARI
Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatlarını değerlendirdi. Çiçek, pandemiye dair risk ortamının sürmesi ve merkez bankalarının düşük faiz politikasının altına yaradığını savunarak, "Altın yeni bir rekor seviyeye imza atabilir" dedi.
"Zirvenin üzerinde bir yerlere gitmeyi düşünmek için altındaki ana hikaye nedir?" sorusuna, Çiçek iki unsura dikkat çekerek yanıt verdi.
Birinci unsurun pandemiye dair risk ortamı olduğunu belirten Çiçek, özellikle aşının bulunmasına kadar bu ortamın devam edeceğini vurguladı
İkinci unsuru ise merkez bankalarının faizleri reel olarak negatife çekmesi olarak açıklayan uzman isim, "Bundan dolayı yatırımcılar bir faiz getirisi elde edemiyorlar" dedi.
Tüm bunların dışında yatırımcıların temettü beklentisiyle hisse senedine yöneldiğini belirten Çiçek, "Ancak şirketlerin elde edemedikleri karlar doğrultusunda bir temettü veremeyecek ve bir yerden sonra hisse senedi tarafında riskler fiyatlanmaya başlayacak" dedi.
Altın için bunların söylenmeyeceğini açıklayan Çiçek, "Çünkü risklerin fiyatlanması altın tarafında güvenli liman olma özelliğini ortaya çıkaracaktır" dedi.
Uzman isim, "Altın yükselişinin bir parça daha sürebileceğini söyleyebiliriz, hatta 1930 doları aşarak ons tarafında yeni bir rekor seviyeye imza atabilir" dedi
6 uzman altın fiyatlarını mercek altına alırken, fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeleri açıklayarak kritik gördükleri destek-direnç seviyelerini bildirdiler.
ÜNLÜ & CO/DAHA TARAFINDAN HAZIRLANAN ANALİZ:
"ALTIN ABD'de günlük korona virüs vaka sayısının 60 bini, toplam vaka sayısının ise 3 milyonu geçmesi ile yatırımcılar güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda altının ons fiyatı 1800 dolar civarında tutunmaya devam ederken kısa vadeli direnç olarak gördüğümüz 1820 dolar aşılabilmiş değil. Altının bu seviyede zorlanması muhtemel olmakla birlikte vaka sayılarının yüksek seyrini koruması durumunda 1820 dolar ciddi bir direnç olmaktan çıkabilir. Kaldı ki CFTC vadeli işlem pozisyonlarında da önemli bir çözülme görmüyoruz."
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER TARAFINDAN HAZIRLANAN ALTIN ANALİZİ:
"XAU/USD: Dünü %0,3 düşüşle kapatan değerli madende DXY endeksindeki toparlanma ile birlikte bugün satış baskısı gözlenmekte. Teknik olarak, aşağı yönlü hareketlerde 1.790 ve 1.770 seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1.812 ve sonrasında 1.830 seviyesi direnç olabilir."
MEKSA YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANAN ALTIN ANALİZİ:
"XAUUSD Direnç seviyelerinde kar satışlarıyla karşılaştı. İlk destek 1.795-1.791 olarak görülüyor. Sonraki destekler ise 1.779 ve 1.773 seviyelerinde. İlk dirençler ise 1.805 ve 1.815-1.818 seviyelerinde. Sonraki dirençler 1.825-1.830 seviyelerinde. Kar satışlarına rağmen çıkış trendi korunuyor.
ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER TARAFINDAN HAZIRLANAN ALTIN ANALİZİ:
"XAUUSD… Dolardaki Güçlenmeye Bağlı Olarak 1800 $ Seviyesinin Altına Geriledi… Küresel ekonomiye ilişkin endişeler, ABD ve Çin arasında süregelen ticaret gerilim, merkez bankalarının genişlemeci para politikaları altın fiyatlarına yukarı yönlü destek sağlıyor. Yeni işlem gününde dolardaki güçlenmeye bağlı olarak 1,800 $ seviyesinin altına gerileyen altının ons fiyatının global likidite bolluğundan beslenmeye devam etmesi beklenebilir.
İNTEGRAL YATIRIM MENKUL TARAFINDAN HAZIRLANAN ANALİZ:
"Altın 1800$ altına doğru gevşemeye başladı Ons altın için 1800$ üzeri seyir sürüyor. Riskler aynı zaman zaman piyasalar normale dönmeye çalışırken, bu durum altının da gevşemesine neden oluyor. Bugün için ABD verileri bulunuyor ancak etki sınırlı olabilir. Altın için virüsün seyri ve borsaların durumunun daha kritik olacağını düşünüyoruz. Teknik Analiz: Ons altında 1800$ seviyesi destek seviyesinin altında seyrediyor. Bu desteğin altına doğru hareketler görülse bile kalıcı olamadığı sürece düşüşte sınırlı olabilir. Yukarıda 1805$ ve 1812$ dirençleri izlenebilir. Destekler: 1795 / 1792 / 1788 Dirençler: 1800 / 1802 / 1807"
İNFO YATIRIM FX TARAFINDAN HAZIRLANAN ALTIN ANALİZİ:
"Altın Hafta içerisinde 1,800 doların üzerine çıkan altın fiyatları bu seviyenin üzerinde tutunmayı başardı. Küresel bazda piyasaların ekonomilere yönelik endişelerinin artmaya devam etmesi ve risk iştahının azalması güvenli limanlara talebi artırıyor. Artan talep ile birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Diğer yandan piyasalar Cleveland Fed Başkanı Mester'ın açıklamalarını takip etti. Mester koronavirüsün Amerika'da yeniden yayılmakta olduğuna ilişkin son verilerin, gerçekleşmekte olan ekonomik toparlanmaya yönelik ilave aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtti. Bu açıklama da altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeleri destekledi. Diğer yandan ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs aşısının yakın zamanda duyurulacağını inandığına yönelik açıklaması aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Piyasalar gün içerisinde Amerika'dan gelecek olan ÜFE verisini takip edecek. Veri TSİ 15:30'da açıklanacak. Veri ile birlikte küresel bazda hareketlilik artacaktır. XAUUSD grafiğini haftanın son işlem gününde teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1818.63 – 1829.93 – 1840.30 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1797.80 – 1789.75 – 1776.00 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."