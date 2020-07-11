Son dakika haber: 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?

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Son dakika haber: 2020 Emekli ne zaman ödenecek? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?

için geri sayım bu ay sona erecek ve bu nedenle emekli maaşına ek 2020 emekli ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.. Bilindiği üzere temmuz ayında açıklanan enflasyon verileri ile birlikte zam oranları da belli olmuştu. Bu ay 12 milyonu aşkın emekli hem zamlı maaşlarını hem de Emekli bayram ikramiyesini alacaklar. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 kurban bayramı ikramiyesi için tarihler belirlendi. Bu başlık altında, emekli maaşı ile birlikte emekli kurban bayramı ikramiyesi hakkında detaylar yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 22:12 Son Güncelleme: 11.7.2020 22:13 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?

için kısa bir süre kaldı! 12 milyonu aşkın emekli vatandaş bu ay zamlı ve ödemesi alacak. Temmuz ayı sonunda idrak edilecek kurban bayramı öncesi vatandaşlar emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak Sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki resmi merciler tarafından yapılan son açıklamaya göre 2020 emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte hangi gün hesaplara yatacak? İşte, 2020 emekli maaşına ek bayram ikramiyesi hakkında bilgiler…

2020 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

İslam aleminin ikinci dini bayramı vazifesini taşıyan Kurban Bayramı 2020 tarihi belli oldu. Bayramdan önce ise emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.

Son Dakika Haberleri | 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK? 2020

Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan 'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.

Son Dakika Haberleri | 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1.günü: 31 Temmuz 2020

Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020

Son Dakika Haberleri | 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Son Dakika Haberleri | 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?
Son Dakika Haberleri | 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?
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Son dakika haber: 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?
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