Türk Telekom’un Siber Kampı’na 2.500 başvuru geldi

TürkTelekom'un, 'Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'ne, siber vatan oluşturma vizyonu ve Cumhurbaşkanlığı'nın toplumda dijital farkındalık çağrısına katkı sağlamak amacıyla başlattığı online Siber Güvenlik Kampı'na 2 bin 500 genç başvurdu. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Programın ardından katılımcılara sertifika verilecek" dedi.13 Temmuz'da düzenlenecek online sınav ve 22-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak birebir mülakatların ardından katılımcılara 10 gün boyunca toplam 100 saatlik eğitim verilecek. 17 Ağustos'ta başlayacak kamp programında siber güvenlik, sistem, ağ ve yazılım, uygulama ve nesnelerin interneti kategorilerinde 20 farklı konu başlığında eğitim çalışması yapılacak.